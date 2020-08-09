Galatasaray'dan Cavani sürprizi! Menajeriyle temasa geçildi

Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray birçok yıldızla ilgilenirken yurt dışı kaynaklı iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre, Radamel Falcao'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Cimbom, PSG ile kontratı sona eren Edinson Cavani'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Cavani'ye Falcao'nun sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme sunacağı ifade edildi.



MUSLERA DEVREYE GİRECEK

Cavani'nin transferini yakın arkadaşı Muslera bitirecek. Uruguaylı kaleci, hem İstanbul'u hem de Galatasaray'ı Cavani'ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesini sağlayacak.

Savaş ÇORLU