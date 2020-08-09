Galatasaray'dan Cavani sürprizi! Menajeriyle temasa geçildi
Radamel Falcao'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Galatasaray, PSG ile kontratı sona eren dünyaca ünlü golcü Edinson Cavani'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi.
Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Galatasaray birçok yıldızla ilgilenirken yurt dışı kaynaklı iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre, Radamel Falcao'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Cimbom, PSG ile kontratı sona eren Edinson Cavani'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Cavani'ye Falcao'nun sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme sunacağı ifade edildi.
MUSLERA DEVREYE GİRECEK
Cavani'nin transferini yakın arkadaşı Muslera bitirecek. Uruguaylı kaleci, hem İstanbul'u hem de Galatasaray'ı Cavani'ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesini sağlayacak.
Savaş ÇORLU
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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