Galatasaray'dan Cavani sürprizi! Menajeriyle temasa geçildi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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'dan Cavani sürprizi! Menajeriyle temasa geçildi

Galatasaray'dan Cavani sürprizi! Menajeriyle temasa geçildi

'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda , ile kontratı sona eren dünyaca ünlü golcü 'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi.

sezonunun başlamasıyla birlikte birçok yıldızla ilgilenirken yurt dışı kaynaklı iddialar da gelmeye devam ediyor. Buna göre, 'nun durumunun belirsiz olduğu ortamda Cimbom, ile kontratı sona eren 'yi gündemine aldı. Cavani'nin menajeriyle irtibata geçildiği ve Uruguaylı golcünün şartlarının sorulduğu kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Cavani'ye Falcao'nun sahip olduğu mali şartlara benzer bir sözleşme sunacağı ifade edildi.

MUSLERA DEVREYE GİRECEK
Cavani'nin transferini yakın arkadaşı Muslera bitirecek. Uruguaylı kaleci, hem 'u hem de Galatasaray'ı Cavani'ye anlatarak başarılı santrforun sarı-kırmızılı kulübü seçmesini sağlayacak.

Savaş ÇORLU

  1. 9.8.2020
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