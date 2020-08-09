Galatasaray'da sol beke Umut Meraş! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Milli yıldız Aslan'a! Formayı giymeye can atıyor

'da sol beke Umut Meraş!

Galatasaray'da sol beke Umut Meraş!

Yuto Nagatomo'nun ayrılığının ardından sol bek arayışlarına başlayan bu mevkiye yerli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. 2'de mutlu olmadığı öğrenilen milli yıldız Umut Meraş'ın sarı-kırmızılı formayı giymeye can attığı belirtildi.

Geçen sezon 'dan Le Havre'ye 1.3 milyon euro'ya transfer olan Umut Meraş, yolunda... Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun 2'de mutlu olmadığı ve ülkeye dönmek istediği öğrenildi. Meraş'ın menajeriyle temas kurulduğu kaydedilirken, Galatasaray forması giymek için can attığı bildirildi. Cimbom'un şu anda sol bekinde Saracchi ve Süleyman Luş isimleri bulunuyor.


  1. 9.8.2020
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