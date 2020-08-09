Galatasaray'da sol beke Umut Meraş!
Yuto Nagatomo'nun ayrılığının ardından sol bek arayışlarına başlayan Galatasaray bu mevkiye yerli bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fransa Ligue 2'de mutlu olmadığı öğrenilen milli yıldız Umut Meraş'ın sarı-kırmızılı formayı giymeye can attığı belirtildi.
Geçen sezon Bursaspor'dan Le Havre'ye 1.3 milyon euro'ya transfer olan Umut Meraş, Galatasaray yolunda... Kulübüyle 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki futbolcunun Fransa Ligue 2'de mutlu olmadığı ve ülkeye dönmek istediği öğrenildi. Meraş'ın menajeriyle temas kurulduğu kaydedilirken, Galatasaray forması giymek için can attığı bildirildi. Cimbom'un şu anda sol bekinde Saracchi ve Süleyman Luş isimleri bulunuyor.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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