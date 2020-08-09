Katar'dan Feghouli'ye müthiş teklif! İşte o rakam
Galatasaray'ın, maaş yükünden kurtulmak için elden çıkarmak istediği Feghouli'ye Katar ekipleri Al Duhail ve Al Sadd talip oldu. Galatasaray yönetimiyle görüşen Feghouli'nin menajeri, Katar'dan 5 milyon euroluk teklif getirirken, yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.
Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajerin, kendisine takım arayan Sofiane Feghouli için Katar'dan 5 milyon euro'luk teklif getirdiği öğrenildi. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken Al Duhail ya da Al Sadd olabileceği belirtildi. Galatasaray'dan bonuslar dahil 4.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin Katar ekibiyle yapacağı görüşmede isteyeceği rakam kalıp kalmayacağını netleştirecek.
DIAGNE VE BELHANDA'YA TEKLİF VAR MI?
Feghoulİ bir Katar takımı ile görüşürken gönderilmesi düşünülen diğer oyuncular için de bazı temaslar olduğu belirtiliyor. Diagne'ye Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Wehda takımı talip olduğu haberleri geliyor. Belhanda'ya ise İtalya Serie A takımlarından Sampdoria'nın istediği yolunda bilgiler var. Ancak resmi bir görüşme olmadığı ifade ediliyor.
- 9.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Katar'dan Feghouli'ye müthiş teklif! İşte o rakam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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