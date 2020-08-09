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09 Ağustos 2020, Pazar
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'dan Feghouli'ye müthiş teklif! İşte o rakam

Katar'dan Feghouli'ye müthiş teklif! İşte o rakam

'ın, maaş yükünden kurtulmak için elden çıkarmak istediği Feghouli'ye ekipleri ve talip oldu. Galatasaray yönetimiyle görüşen Feghouli'nin menajeri, Katar'dan 5 milyon euroluk teklif getirirken, yönetimin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Türk Telekom Stadı'nda yöneticilerle buluşan bir menajerin, kendisine takım arayan Sofiane Feghouli için 'dan 5 milyon euro'luk teklif getirdiği öğrenildi. Takımın adıyla ilgili bilgi verilmezken ya da olabileceği belirtildi. 'dan bonuslar dahil 4.5 milyon euro kazanan Feghouli'nin Katar ekibiyle yapacağı görüşmede isteyeceği rakam kalıp kalmayacağını netleştirecek.

DIAGNE VE BELHANDA'YA TEKLİF VAR MI?
Feghoulİ bir Katar takımı ile görüşürken gönderilmesi düşünülen diğer oyuncular için de bazı temaslar olduğu belirtiliyor. Diagne'ye ekiplerinden Al-Wehda takımı talip olduğu haberleri geliyor. 'ya ise Serie A takımlarından Sampdoria'nın istediği yolunda bilgiler var. Ancak resmi bir görüşme olmadığı ifade ediliyor.

  1. 9.8.2020
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