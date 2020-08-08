Mario Lemina'dan büyük sitem! "Pişman olacaksınız" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mario Lemina'dan büyük sitem! "Pişman olacaksınız"

'dan büyük sitem! "Pişman olacaksınız"

Mario Lemina'dan büyük sitem! "Pişman olacaksınız"

ile kiralık sözleşmesi sona eren , hesabından yaptığı paylaşımla kendini eleştirenlere yanıt verdi. Gabonlu yıldız yaptığı açıklamada, her zaman fedakarlık yapan biri olduğunu ifade ederken, eleştiri yapanlara, "Pişman olacaksınız" dedi.

, hesabından kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

ile kiralık sözleşmesi sona eren Lemina, "İyi futbolcu ama sürekli sakatlanıyor. Benim için bunu diyorlar. Gelecek yıl göreceğiz. Beni bir daha takip etmeyin. Size söz veriyorum pişman olacaksınız. Ben her zaman fedakarlık yapan biriyim. Bunlar için endişelenmeyin. Diğerlerine sevgiler." dedi.

Gabonlu futbolcu, " oynamak istiyorsam, bu benim tercihim. Ev almak istiyorsam, bu benim tercihim. Şarkı söylemek istiyorsam, bu benim tercihihim. Öyleyse... Ben sizin hayatınız hakkında konuşmam." diyerek sözlerini noktaladı.

26 yaşındaki Lemina, geçen sezon Galatasaray formasıyla 28 maça çıktı ve 1 gol attı.

  1. 09.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mario Lemina'dan büyük sitem! "Pişman olacaksınız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA