Galatasaray'da Ryan Donk depremi!

Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'ı gönderen Galatasaray'da Fatih Terim, Ryan Donk için 'Kalsın' raporu vermişti. Ancak henüz yol alınamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 1.9 milyon euro garanti paraya oynayan Donk'tan ücretinde yüzde 50 indirim yapmasını talep ettiği, Hollandalı futbolcunun da buna sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin uzadığı bildirildi.