Galatasaray'da Ryan Donk depremi!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Fatih Terim'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Ryan Donk, yönetimin teklif ettiği maaşında indirim teklifini kabul etmedi.
Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'ı gönderen Galatasaray'da Fatih Terim, Ryan Donk için 'Kalsın' raporu vermişti. Ancak henüz yol alınamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 1.9 milyon euro garanti paraya oynayan Donk'tan ücretinde yüzde 50 indirim yapmasını talep ettiği, Hollandalı futbolcunun da buna sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin uzadığı bildirildi.
- 5.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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