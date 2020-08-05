Galatasaray'da Ryan Donk depremi! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Ryan Donk depremi!

'da depremi!

Galatasaray'da Ryan Donk depremi!

ekiplerinden 'da 'in gelecek sezon kadrosunda görmek istediği , yönetimin teklif ettiği maaşında indirim teklifini kabul etmedi.

Nagatomo, Mariano ve 'ı gönderen 'da , için 'Kalsın' raporu vermişti. Ancak henüz yol alınamadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, 1.9 milyon euro garanti paraya oynayan Donk'tan ücretinde yüzde 50 indirim yapmasını talep ettiği, Hollandalı futbolcunun da buna sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerin uzadığı bildirildi.

  1. 5.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Ryan Donk depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA