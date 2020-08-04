Teklife 'Evet' dedi! Galatasaray 5. transferini bitirdi
Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Galatasaray, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu ve Omar Elabdoulleai'den sonra deneyimli file bekçisi Fatih Öztürk'ü de imza aşamasına getirdi. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki file bekçisi ile TL bazında kontrat yapacak.
Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Fatih Terim'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hedefteki isimleri bir bir imza aşamasına getiriyor. Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Omar Elabdoulleai ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 5. transferini de bitirdi.
FATİH ÖZTÜRK İMZA NOKTASINA GELDİ!
Hürriyet'in haberine göre, yabancı sınırlaması ile ilgili alınan yeni karar, önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olsa da kaleye lejyoner bir isim düşünmeyen Galatasaray, geçen sezon transferi son anda direkten dönen Fatih Öztürk ile 1 yıl rötarlı da olsa imza noktasına geldi.
FATİH TERİM ONAY VERDİ
Özellikle ligin ilk yarısı ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen Galatasaray'da Fatih'in transferine teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyince Kasımpaşa'ya giden Fatih Öztürk ve temsilcisi bu teklife yeşil ışık yaktı. Kasımpaşa'da bu sezon 20 lig maçında görev alan ve kalesinde 44 gol gören 33 yaşındaki eldiven son dönemde ise geçirdiği sakatlığın ardından yedek kalmıştı. Ligin 2. yarısında kaleyi Ramazan'a kaptıran ve geri alamayan Fatih'in de Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.
CİMBOM'UN 5. TRANSFERİ OLACAK
Fatih Öztürk'ün de gözden düştüğü Kasımpaşa'dan ayrılmak istediği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. 33 yaşındaki file bekçisini bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, tecrübeli eldiven ile de TL bazında kontrat yapacak. Sarı kırmızılılar Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdoulleai ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 5. transferini deneyimli kaleciyi renklerine katarak yapmış olacak. Ayrıca kiralık sözleşmeleri biten Seri ve Lemina'nın Türkiye'de tatil yaptıkları ve durumlarının netleşmesini bekledikleri belirtildi.
- 04.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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