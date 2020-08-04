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04 Ağustos 2020, Salı
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Teklife 'Evet' dedi! 5. transferini bitirdi

Teklife 'Evet' dedi! Galatasaray 5. transferini bitirdi

Yeni sezon öncesi kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan , Kılınç, , ve 'den sonra deneyimli file bekçisi 'ü de imza aşamasına getirdi. Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki file bekçisi ile TL bazında kontrat yapacak.

Geçtiğimiz sezon beklentileri karşılayamayan 'da gözler yaz dönemine çevrildi. 'in raporuna göre hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar hedefteki isimleri bir bir imza aşamasına getiriyor. Kılınç, , , ile anlaşma sağlayan Galatasaray, 5. transferini de bitirdi.

FATİH ÖZTÜRK İMZA NOKTASINA GELDİ!
Hürriyet'in haberine göre, yabancı sınırlaması ile ilgili alınan yeni karar, önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek olsa da kaleye lejyoner bir isim düşünmeyen Galatasaray, geçen sezon transferi son anda direkten dönen ile 1 yıl rötarlı da olsa imza noktasına geldi.

FATİH TERİM ONAY VERDİ
Özellikle ligin ilk yarısı ve Avrupa Ligi elemelerinde kaleyi tecrübeli bir eldivene teslim etmek isteyen Galatasaray'da Fatih'in transferine teknik direktör Fatih Terim de onay verdi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'a transferi gerçekleşmeyince 'ya giden Fatih Öztürk ve temsilcisi bu teklife yeşil ışık yaktı. Kasımpaşa'da bu sezon 20 lig maçında görev alan ve kalesinde 44 gol gören 33 yaşındaki eldiven son dönemde ise geçirdiği sakatlığın ardından yedek kalmıştı. Ligin 2. yarısında kaleyi Ramazan'a kaptıran ve geri alamayan Fatih'in de Galatasaray'ın teklifine 'Evet' dediği öğrenildi.

CİMBOM'UN 5. TRANSFERİ OLACAK
Fatih Öztürk'ün de gözden düştüğü Kasımpaşa'dan ayrılmak istediği ve alacaklarına karşılık bonservisini isteyeceği ifade edildi. 33 yaşındaki file bekçisini bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, tecrübeli eldiven ile de TL bazında kontrat yapacak. Sarı kırmızılılar Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdoulleai ve Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra 5. transferini deneyimli kaleciyi renklerine katarak yapmış olacak. Ayrıca kiralık sözleşmeleri biten Seri ve Lemina'nın 'de tatil yaptıkları ve durumlarının netleşmesini bekledikleri belirtildi.

  1. 04.08.2020
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