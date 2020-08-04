Galatasaray'da Arda Turan'ın ardından Emre Çolak bombası patlıyor! Tarih verdiler
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon eski futbolcularını takıma kazandırarak gücünü yeniden toplamak isteyen Cimbom'un, Arda Turan ile anlaştığı biliniyordu. Aktarılan bilgilere göre Galatasaray'ın hamlesi bununla sınırlı kalmayacak ve Emre Çolak da, sarı kırmızılı formayı yeniden giyecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'da transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, daha önce eski kaptanı Ardan Turan ile el sıkışmıştı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından son olarak İspanya takımlarından Deportivo'da forma giyen Emre Çolak'ın da, gelecek sezon sarı kırmızılı formayı giyeceği ifade edildi. ,
BİR KAÇ GÜN İÇİNDE...
Öte yandan İspanyol medyasında yer alan bilgilere göre Emre Çolak, önümüzdeki günlerde Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.
G.SARAY'I İSTİYOR VE HAZIR
Galatasaray altyapısından yetişen ve 2009-2016 yılları arasında sarı kırmızılı formayı terleten Emre Çolak'ın eski kulübüne dönmek için hazır ve heyecanlı olduğu ifade edildi.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 13:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Arda Turan'ın ardından Emre Çolak bombası patlıyor! Tarih verdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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