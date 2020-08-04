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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray transfer tescil döneminin açıklanması sonrası bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Ses getirecek isimleri kadrosuna katmaya hazırlanan Aslan'da Arda Turan için de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
4 Ağustos 2020 Salı 11:11
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Geçtiğimiz sezon arka arkaya yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşmış ve üst üste 3. kez şampiyonluk yaşama şansını kaçırmıştı.
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Hal böyle olunca gözünü gelecek sezona diken sarı-kırmızılıların transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte Galatasaray'ın transfer gündemi ve yaşananlar...
Sarı-kırmızılılar ilk olarak, bu sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç'ı kadrosuna katmıştı.
Yeni sezonun yeni isimlerinden biri de Çaykur Rizespor'dan ayrılan Oğulcan Çağlayan... Başarılı oyuncu da gelecek yıllarda Galatasaray forması giyecek.
Alt ligleri de taramaya devam eden sarı-kırmızılılar, TFF 3. Lig'de 24Erzincanspor ile müthiş bir performans sergileyen ve takımının 2. lige yükselmesinde büyük pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu ile de büyük oranda anlaşmış durumda.