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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Gözler ’da

Gözler Porto’da

, pandemi nedeniyle yaşanan oyuncu satışlarından elde edilecek gelir ile kapanmayı amaçlıyor.

, pandemi nedeniyle yaşanan oyuncu satışlarından elde edilecek gelir ile kapanmayı amaçlıyor. Portekizli yöneticiler başta olmak üzere Corona, Danilo, Otavio ve Tiquinho'nun satışlarından 160 milyon euro kazanmayı planlıyor. Cimbom, Telles'in satılması halinde satış karının yüzde 10'unu kasasına koyacak.
  1. 30.7.2020
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