Emre Akbaba Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmaya yakın!
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, mevcut kadrodaki bazı isimlerle sözleşme uzatma görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılı ekibin büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle isteneni veremeyen Emre Akbaba'nın, maaş indirimine sıcak baktığı ifade edildi.
2018 yazında Fenerbahçe'nin elinden alınan Emre Akbaba için Galatasaray, 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk sene iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası Fatih Terim hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.
Sabah'ta yer alan habere göre Belhanda'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle Euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.
Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon Euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının Euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek. Deneyimli yıldız takımda kalmak isterken, ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakıyor.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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