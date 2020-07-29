Emre Akbaba Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmaya yakın! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saray iç transferde imzayı attırıyor! Maaş indirimi...

'la olan sözleşmesini uzatmaya yakın!

Emre Akbaba Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmaya yakın!

için çalışmalarını sürdüren 'da, mevcut kadrodaki bazı isimlerle sözleşme uzatma görüşmeleri başladı. Sarı-kırmızılı ekibin büyük umutlarla transfer ettiği ancak yaşadığı ağır sakatlıklar nedeniyle isteneni veremeyen 'nın, maaş indirimine sıcak baktığı ifade edildi.

2018 yazında 'nin elinden alınan için , 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk sene iki ciddi sakatlık yaşayan Emre, ocak ayında takıma geri döndü. Henüz beklentileri karşılayamayan 27 yaşındaki hücum oyuncusundan hem hocası hem de yönetim yeni sezonda çok umutlu.

Sabah'ta yer alan habere göre 'nın satılması halinde 10 numaralı formanın yeni sahibi olacak Emre Akbaba, 1 milyon 750 bin euro alıyor. Özel maddeyle Euro kuru 5.3'e sabitlendiği için 9.2 milyon TL kazanan Emre'nin sözleşmesi 1 yıl sonra sona eriyor.

Yönetim, önümüzdeki günlerde yıldız futbolcuyu görüşmeye çağıracak ve sözleşmesini uzatmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı yetkililer, "Sana 4 milyon Euro bonservis verdik ve senden kolay kolay vazgeçmeyeceğiz" dedikleri Emre Akbaba'dan ücretinde indirim yapmasını, garanti parasının Euro yerine TL olarak değişmesini isteyecek. Deneyimli yıldız takımda kalmak isterken, ücretini düşürüp kontratını uzatmaya da sıcak bakıyor.

  1. 29.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emre Akbaba Galatasaray'la olan sözleşmesini uzatmaya yakın! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA