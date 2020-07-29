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29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Hulk teklifi açıkladı! ...

Hulk teklifi açıkladı! Galatasaray...

'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen uzun bir süre Hulk ile anılırken yıldız futbolcu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Shanghai ’te kalmayı düşünmediğini ifade eden golcü futbolcu, içinde ’nin de bulunduğu ülkelerden teklif aldığını söyledi. Bu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen uzun bir süre Hulk ile anılırken yıldız futbolcu konuyla ilgili ilk kez konuştu. 'in Shanghai takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, 'nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada, ", Portekiz, , , , 'nın dışında Çin'den de bir teklif aldım" dedi. Hulk'un sözlerinin ardından teklif aldığı takımın Galatasaray olduğu yorumları yapıldı.

2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Bu açıklama Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar yaşına rağmen de Souza'nın halen formunun zirvesinde olduğunu ve tecrübesiyle Galatasaray'a büyük yarar sağlayacağını kaydetti.
Savaş

2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Bu açıklama sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar yaşına rağmen Givanildo Vieira de Souza'nın halen formunun zirvesinde olduğunu ve tecrübesiyle Galatasaray'a büyük yarar sağlayacağını kaydetti.
Savaş ÇORLU

NOKTA KOYACAK
Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan Hulk, 25 Temmuz 1986 doğumlu. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan Brezilyalı golcü, Federasyonu'nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında Çin'den ayrılma kararı aldı.

31 Aralık'ta SIPG takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Hulk'un Çin'de mutlu olmadığı daha erken ayrılmak için kulübüyle görüşmeler yaptığı ifade edildi.

  1. 29.7.2020
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