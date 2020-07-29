Hulk teklifi açıkladı! Galatasaray...
Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Galatasaray uzun bir süre Hulk ile anılırken yıldız futbolcu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Shanghai SIPG’te kalmayı düşünmediğini ifade eden golcü futbolcu, içinde Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerden teklif aldığını söyledi. Bu sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Galatasaray uzun bir süre Hulk ile anılırken yıldız futbolcu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'nın dışında Çin'den de bir teklif aldım" dedi. Hulk'un sözlerinin ardından teklif aldığı takımın Galatasaray olduğu yorumları yapıldı.
2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Bu açıklama sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar yaşına rağmen Givanildo Vieira de Souza'nın halen formunun zirvesinde olduğunu ve tecrübesiyle Galatasaray'a büyük yarar sağlayacağını kaydetti.
Savaş ÇORLU
2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Bu açıklama sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar yaşına rağmen Givanildo Vieira de Souza'nın halen formunun zirvesinde olduğunu ve tecrübesiyle Galatasaray'a büyük yarar sağlayacağını kaydetti.
Savaş ÇORLU
NOKTA KOYACAK
Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan Hulk, 25 Temmuz 1986 doğumlu. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan Brezilyalı golcü, Futbol Federasyonu'nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında Çin'den ayrılma kararı aldı.
31 Aralık'ta SIPG takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Hulk'un Çin'de mutlu olmadığı daha erken ayrılmak için kulübüyle görüşmeler yaptığı ifade edildi.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hulk teklifi açıkladı! Galatasaray... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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