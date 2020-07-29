Hulk teklifi açıkladı! Galatasaray...

Radamel Falcao'dan istediği verimi alamayan ve yerine ses getirecek bir transfer yapmak isteyen Galatasaray uzun bir süre Hulk ile anılırken yıldız futbolcu konuyla ilgili ilk kez konuştu. Çin'in Shanghai SIPG takımında forma giyen 34 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın Lance gazetesine yaptığı açıklamada, "Türkiye, Portekiz, İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya'nın dışında Çin'den de bir teklif aldım" dedi. Hulk'un sözlerinin ardından teklif aldığı takımın Galatasaray olduğu yorumları yapıldı.



2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Bu açıklama sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar yaşına rağmen Givanildo Vieira de Souza'nın halen formunun zirvesinde olduğunu ve tecrübesiyle Galatasaray'a büyük yarar sağlayacağını kaydetti.

Savaş ÇORLU



2021 yılında Çin'de olmayacağını açıklayan Brezilyalı oyuncu, Palmeiras'tan aldığı teklifle ilgili, "Brezilya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum. Öyle ya da böyle ama eğer ülkeme dönersem en üst seviyede oynamaya odaklanıyorum" diye konuştu. Bu açıklama sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı. Sarı-kırmızılılar yaşına rağmen Givanildo Vieira de Souza'nın halen formunun zirvesinde olduğunu ve tecrübesiyle Galatasaray'a büyük yarar sağlayacağını kaydetti.

Savaş ÇORLU



NOKTA KOYACAK

Gerçek adı Givanildo Vieira de Souza olan Hulk, 25 Temmuz 1986 doğumlu. Lakabını çizgi roman karakteri Hulk'tan alan Brezilyalı golcü, Futbol Federasyonu'nun aldığı maaş indirimi kararı sonrasında Çin'den ayrılma kararı aldı.



31 Aralık'ta SIPG takımıyla olan sözleşmesi bitecek olan Hulk'un Çin'de mutlu olmadığı daha erken ayrılmak için kulübüyle görüşmeler yaptığı ifade edildi.