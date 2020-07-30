Ayrılmak istemiyor

Sezon içerisinde 3 kez sakatlanan Radamel Falcao, 23 maç kaçırdı. Hem maliyetinin yüksek olması hem de sürekli sakatlanması sebebiyle yönetim, Falcao'yu satış listesine koydu. ABD ve Arap takımlarıyla anılsa da Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya niyeti yok. Falcao, ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparken son olarak eşi Lorelei Taron, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye daha çok aşık olmaya başladım" ifadesini kullanmıştı.