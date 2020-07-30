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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Ayrılmak istemiyor

Ayrılmak istemiyor

Sezon içerisinde 3 kez sakatlanan , 23 maç kaçırdı. Hem maliyetinin yüksek olması hem de sürekli sakatlanması sebebiyle yönetim, Falcao'yu satış listesine koydu.

Sezon içerisinde 3 kez sakatlanan , 23 maç kaçırdı. Hem maliyetinin yüksek olması hem de sürekli sakatlanması sebebiyle yönetim, Falcao'yu satış listesine koydu. ABD ve Arap takımlarıyla anılsa da Kolombiyalı golcünün sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya niyeti yok. Falcao, ailesiyle birlikte 'da tatil yaparken son olarak eşi Lorelei Taron, İnstagram'dan yaptığı paylaşımda, "'ye daha çok aşık olmaya başladım" ifadesini kullanmıştı.

  1. 30.7.2020
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