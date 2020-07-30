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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Çok yakın!

Çok yakın!

Sarı-kırmızılı ekibin, ’de bu sezon 30 gol ve 7 asistle oynayan oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.

Bu sezon forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan 'da 'den Shon Weissman gündemde kalmaya devam ediyor. basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki İsrailli golcü, sarı-kırmızılı takıma olmaya çok yakın... Haberde, Weissman'ın veya 'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği bildirildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu vurgulandı.

1 YIL SONRA BİTECEK

Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da Wolfsberger'e transfer oldu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman'ın Transfermarkt değeri 6 milyon euro... Oyuncunun, büyük bir takıma gitmek istemesinin Galatasaray'ın transferi daha düşük bir maliyetle bitirmesini sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

  1. 30.7.2020
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