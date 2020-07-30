Bu sezon forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Wolfsberger'den Shon Weissman gündemde kalmaya devam ediyor. Avusturya basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki İsrailli golcü, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya çok yakın... Haberde, Weissman'ın İngiltere veya Almanya'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği bildirildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu vurgulandı.

1 YIL SONRA BİTECEK

Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da Wolfsberger'e transfer oldu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman'ın Transfermarkt değeri 6 milyon euro... Oyuncunun, büyük bir takıma gitmek istemesinin Galatasaray'ın transferi daha düşük bir maliyetle bitirmesini sağlayabileceği yorumları yapılıyor.