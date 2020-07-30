Çok yakın!
Sarı-kırmızılı ekibin, Wolfsberger’de bu sezon 30 gol ve 7 asistle oynayan oyuncunun transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi.
Bu sezon forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da Wolfsberger'den Shon Weissman gündemde kalmaya devam ediyor. Avusturya basınından Kleine Zeitung'da yer alan habere göre 24 yaşındaki İsrailli golcü, sarı-kırmızılı takıma transfer olmaya çok yakın... Haberde, Weissman'ın İngiltere veya Almanya'da oynamak istediği ancak bu liglerden teklif gelmediği bildirildi. Transfer için en muhtemel kulübün ise Galatasaray olduğu vurgulandı.
1 YIL SONRA BİTECEK
Kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Weissman, 2019'da Wolfsberger'e transfer oldu. Yıldızı bu sezon parlayan golcü, çıktığı 31 lig maçında 30 gol ve 7 asiste imzasını atarak dikkatleri üzerine çekti. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Weissman'ın Transfermarkt değeri 6 milyon euro... Oyuncunun, büyük bir takıma gitmek istemesinin Galatasaray'ın transferi daha düşük bir maliyetle bitirmesini sağlayabileceği yorumları yapılıyor.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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