Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'da! İşte alacağı ücret

Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

'da yıldızını parlatıp önce 'e ardından da 'ya olan , yuvasına geri dönüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma gelmek isteyen ancak transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki futbolcu, yapılan görüşmeler sonucu Galatasaray'la anlaşmaya vardı. İşte sözleşmenin detayları...

9 yıl aradan sonra yuvasına dönüyor. Ajansspor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcu, 'la kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma olmak için 'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde Galatasaray'a geliyor.

SÖZLEŞMEDE GARANTİ ÜCRET YOK
Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.

  1. 03.08.2020
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