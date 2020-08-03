Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret
Galatasaray'da yıldızını parlatıp önce Atletico Madrid'e ardından da Barcelona'ya transfer olan Arda Turan, yuvasına geri dönüyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma gelmek isteyen ancak transferi gerçekleşmeyen 33 yaşındaki futbolcu, yapılan görüşmeler sonucu Galatasaray'la anlaşmaya vardı. İşte sözleşmenin detayları...
Arda Turan 9 yıl aradan sonra yuvasına dönüyor. Ajansspor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde Galatasaray'a geliyor.
SÖZLEŞMEDE GARANTİ ÜCRET YOK
Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.
- 03.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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