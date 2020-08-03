Arda Turan Galatasaray'da! İşte alacağı ücret

Arda Turan 9 yıl aradan sonra yuvasına dönüyor. Ajansspor'un haberine göre, 33 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la kesin olarak anlaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında sarı-kırmızılı takıma transfer olmak için Başakşehir'den ayrılan Arda Turan, 6 ay gecikmeli bir şekilde Galatasaray'a geliyor.

SÖZLEŞMEDE GARANTİ ÜCRET YOK

Arda Turan'ın 25 bin Euro'ya yakın bir maç başı ücret alacağından bahsediliyordu ancak son görüşmelerde bu ücret 15 bin Euro'ya düşürüldü. 2+1 yıllık anlaşma sağlandı ve sözleşmede garanti ücret yok. Arda Turan, 2+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve yeni sezonda Muslera'yla birlikte Galatasaray'ın kaptanlarından biri olacak. Arda Turan'ın aynı zamanda birtakım şampiyonluk ve başarı bonusları da var.