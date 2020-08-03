Beşiktaş ve Galatasaray şokta! Bernard Mensah'ın sözleşmesindeki o madde...
Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren kulüpler, Süper Lig'de son düdüğün çalmasıyla transfer girişimlerine hız vermiş durumda. Bu kulüplerden olan Beşiktaş ve Galatasaray birçok oyuncu ile temaslarını sıklaştırırken, bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Bernard Mensah'da listelerine dahil olmuştu. Ancak oyuncunun sözleşmesinde bulunan bir madde herkesi şaşırttı. İşte detaylar...
Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla transfer hareketliliği iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Özellikle ligin dev kulüplerinden olan Beşiktaş ve Galatasaray transfer girişimlerini hızlandırmışken listeye flaş bir ismi almıştı.
Bu isim Kayserisporlu Bernard Mensah... Ancak oyuncu ile alakalı yeni yaşanan yeni gelişmeler herkesi şaşırttı. Hürritet'in haberine göre; Atletico Madrid geçen yıl 3.8 milyon Euro'ya Kayserispor'a sattığı Mensah'ın sözleşmesine, "Bir sonraki satışından yüzde 40 pay ödenir" maddesi koydurdu. Bu da futbolcunun sadece bonservis maliyetini 5 milyon 320 bin Euro'ya çıkardı.
Kayserispor'da sergilediği performansla Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesine giren Bernard Mensah'ın sözleşmesinde yer alan bir madde Ganalı futbolcunun transferini neredeyse 'imkansız' hale getirdi. Ganalı futbolcuyu 2015 yılında 6 milyon Euro'ya Vitoria Guimaraes'ten alan ve geçen yıl 3.8 milyon Euro'ya Kayserispor'a satan Atletico Madrid, sözleşmeye ayrıca 'bir sonraki transferinde satış bedelinin yüzde 40'ı oranında pay ödenir' maddesi koydurdu.
"ALDIĞIMIZA SATARIZ"
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Mensah'a talip olan Galatasaray ve Beşiktaşlı yöneticilerle görüştü. Gözbaşı, Atletico Madrid'e olan borçlarını henüz ödeyemediklerini belirtip, "Bizim futbolcudan para kazanma gibi bir düşüncemiz yok. Aldığımız rakama satmaya hazırız. Ancak sözleşmeden kaynaklanan bir de yüzde 40'lık pay var. Bu da 1 milyon 520 bin Euro tutuyor. Atletico Madrid'e olan toplam borcumuzu karşılarsanız Mensah'ı alabilirsiniz" dedi.
1.1 MİLYON EURO GARANTİ PARA ALIYOR
Başkan Gözbaşı'nın bu sözleri, Mensah'ı almak isteyen kulübün bonservis için 3.8 milyon Euro değil, 5 milyon 320 bin Euro ödemesi gerektiğini ortaya koydu. Söz konusu rakama, futbolcunun Kayserispor'da kazandığı yıllık 1.1 milyon Euro garanti ücret de eklenince bu transferin maliyetinin tahmin edilenden çok daha yüksek bir rakama çıkacağı gerçeği ile yüz yüze kalındı. Gerek Galatasaray gerekse Beşiktaş'ın bu maliyet nedeniyle Mensah transferini beklemeye aldığı ifade edildi.
- 03.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Galatasaray şokta! Bernard Mensah'ın sözleşmesindeki o madde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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