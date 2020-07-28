Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Transfer...
Süper Lig'den düşen Kayserispor'da Bernard Mensah gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı takımın başkanı Berna Gözbaşı, birçok kulübün listesinde olan Ganalı yıldız hakkında konuşurken, "Herhangi bir takımla anlaşma yok" dedi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısının konuştu ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemindeki Bernard Mensah için de cevap verdi.
"MENSAH'TA ANLAŞMA YOK"
Mensah için herhangi bir takımla anlaşma olmadığını kaydeden başkan, "Bir Mensah'ımız var, istemeyen takım yok. Ben de görüyorum orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım" dedi.
Tüm kulüplerin düşmeme olması için destek verdiğini de söyleyen "Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.
- 28.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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