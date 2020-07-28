Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Transfer...

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısının konuştu ve Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemindeki Bernard Mensah için de cevap verdi.

"MENSAH'TA ANLAŞMA YOK"

Mensah için herhangi bir takımla anlaşma olmadığını kaydeden başkan, "Bir Mensah'ımız var, istemeyen takım yok. Ben de görüyorum orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım" dedi.

Tüm kulüplerin düşmeme olması için destek verdiğini de söyleyen "Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.



