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28 Temmuz 2020, Salı
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'dan Mensah açıklaması! ...

Kayserispor'dan Mensah açıklaması! Transfer...

'den düşen 'da gösterdiği performansla transferin gözdesi oldu. Sarı-kırmızılı takımın başkanı , birçok kulübün listesinde olan Ganalı yıldız hakkında konuşurken, "Herhangi bir takımla anlaşma yok" dedi.

Başkanı , Kulüpler Birliği toplantısının konuştu ve ile 'ın gündemindeki için de cevap verdi.

"MENSAH'TA ANLAŞMA YOK"
Mensah için herhangi bir takımla anlaşma olmadığını kaydeden başkan, "Bir Mensah'ımız var, istemeyen takım yok. Ben de görüyorum orayla anlaşıldı, burayla anlaşıldı. Şu anda bir anlaşma yok, zaten olsa ben açıklarım" dedi.

Tüm kulüplerin düşmeme olması için destek verdiğini de söyleyen "Tüm kulüplerin küme düşmeme olması için tavsiye kararında bulunması, beni çok duygulandırdı" ifadelerini kullandı.


  1. 28.07.2020
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