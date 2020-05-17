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17 Mayıs 2020, Pazar
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'da hazırlıklar devam ediyor

Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

ekibi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

ekibi , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 22:18
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