Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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'dan açıklaması! Test sonuçları...

Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

ekiplerinden 'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan testlerinin negatif çıktığı resmi site üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

ekiplerinden Hes Kablo 'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, Futbola Geri Do?nu?s? O?neri Protokolu? kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Covid-19 testi uygulandığını belirtti.

Testlerin negatif çıktığını belirten Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronaviru?s bulgularına rastlanmamıs?tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

  1. 17.05.2020
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