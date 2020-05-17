Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, Futbola Geri Do?nu?s? O?neri Protokolu? kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Covid-19 testi uygulandığını belirtti.

Testlerin negatif çıktığını belirten Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronaviru?s bulgularına rastlanmamıs?tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.