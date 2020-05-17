Kayserispor'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan corona virüsü testlerinin negatif çıktığı resmi site üzerinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip, futbolcular ve çalışanlara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz yaptığı açıklamada, Futbola Geri Do?nu?s? O?neri Protokolu? kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Covid-19 testi uygulandığını belirtti.
Testlerin negatif çıktığını belirten Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronaviru?s bulgularına rastlanmamıs?tır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.
- 17.05.2020
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