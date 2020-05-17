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17 Mayıs 2020, Pazar
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Bence devam kararı yanlış

Bence devam kararı yanlış

, 'nin aldığı liglere devam kararının yanlış olduğunu söyledi.

, 'nin aldığı liglere devam kararının yanlış olduğunu söyledi. 25 yaşındaki oyuncu, "Herkeste bir korku var. İlk maçımızı ile oynayacağız ama oraya korkuyla gideceğiz. Liglerin tek şehirde oynanması bana deplasmanlı ligden daha mantıklı geliyor" yorumunu yaptı.
  1. 17.5.2020
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