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16 Mayıs 2020, Cumartesi
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takip ediyor

Barcelona takip ediyor

tarihinin en genç gol atan ismi olan Kayserisporlu Demir, Radyospor'da katıldığı programda İspanyol devi 'nın kendisini takip ettiğini söyledi.

Süper Lig tarihinin en genç gol atan ismi olan Kayserisporlu Demir, Radyospor'da katıldığı programda İspanyol devi 'nın kendisini takip ettiğini söyledi. Barcelona'yla daha önce idmanlara da çıkan 16 yaşındaki 10 numara, "Barcelona gibi büyük kulüplere gitmek için çok çalışacağım. Oraya gittiğimde çok şaşırmıştım, 8-9 tane çim sahaları vardı. Altyapıya bakış açıları farklıydı. Her şey dört dörtlüktü" diye konuştu.
  1. 16.5.2020
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