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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Kimsenin kuklası değiliz

Kimsenin kuklası değiliz

, maçların başlatılmasıyla ilgili kararı, son derece sakıncalı bulduğunu söyledi.

, maçların başlatılmasıyla ilgili kararı, son derece sakıncalı bulduğunu söyledi. Tokgöz, " de, dünyasını normalleştirme çabasında. Çabalarına gerçekten saygı duyuyoruz. Eğer 12 Haziran'da bu futbol oynanacaksa sıfır risk ortamı olmalı. Sıfır risk ortamı olmayacaksa oynanmamalı. Biz kimsenin kuklası değiliz" dedi.
  1. 11.5.2020
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