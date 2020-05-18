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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Tedirginlik yaşıyoruz

Tedirginlik yaşıyoruz

, salgın gölgesinde maçlara hazırlanmanın zor bir durum olduğunu ifade etti.

, salgın gölgesinde maçlara hazırlanmanın zor bir durum olduğunu ifade etti. Hırvat hoca, "Elbette işimizi yapıyoruz. Ancak sağlık, futbolun ötesinde bir durum. Tüm tedbirleri alarak çalışıyoruz. Ama rahat değiliz. Tedirginlik var. Herkesin psikolojisi aynı olmayabilir. Zor bir süreç yaşanıyor. Dilerim bu virüs salgını bir an önce biter. Eskisi gibi olmasa da hayat normale dönebilir. 'nin kararına uymalıyız" dedi.
  1. 18.5.2020
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