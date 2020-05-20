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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ligde kalacağız

Ligde kalacağız

'un Brezilyalı stoperi , “Son 8 maçta elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. Biz daha havlu atmadık. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

'un Brezilyalı stoperi , Kayserispor'u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin ardından ailesi ile birlikte 'ya giden 34 yaşındaki oyuncu, 40-45 gün Antalya'da kaldıktan sonra yeniden 'ye dönüş yaptı. Antrenmanlardaki isteği ve hırslı ile dikkat çeken Diego Angelo, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Diego Angelo, "Kayseri'yi ve Kayserispor ailesini seviyorum. Ligde kalan son 8 maçımızda elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. 8 maçta gerekli puanları toplayacağız. Biz takım olarak havlu atmadık. Bu süreçte hep bir aradayız. Kayserispor'un başarısı için çalışıyoruz. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. Öte yandan günde çift idman yapan Kayserispor, dün 3 gruba ayrıldı ve farklı saatlerde çalıştı. İstasyon ve koşu çalışması yapılan idman, çift kale ile sona erdi.

  1. 20.5.2020
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