Ligde kalacağız
Kayserispor'un Brezilyalı stoperi Diego Angelo, “Son 8 maçta elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. Biz daha havlu atmadık. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.
Kayserispor'un Brezilyalı stoperi Diego Angelo, Kayserispor'u kümede tutacaklarına inandıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle ertelenen liglerin ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya giden 34 yaşındaki oyuncu, 40-45 gün Antalya'da kaldıktan sonra yeniden Kayseri'ye dönüş yaptı. Antrenmanlardaki isteği ve hırslı ile dikkat çeken Diego Angelo, sarı-kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.
Diego Angelo, "Kayseri'yi ve Kayserispor ailesini seviyorum. Ligde kalan son 8 maçımızda elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. 8 maçta gerekli puanları toplayacağız. Biz takım olarak havlu atmadık. Bu süreçte hep bir aradayız. Kayserispor'un başarısı için çalışıyoruz. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor" dedi. Öte yandan günde çift idman yapan Kayserispor, dün 3 gruba ayrıldı ve farklı saatlerde çalıştı. İstasyon ve koşu çalışması yapılan idman, çift kale ile sona erdi.
- 20.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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