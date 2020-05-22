8 final maçı oynayacağız
Liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, 8 final maçından ligde kalarak çıkacaklarını söyledi.
Liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da Teknik Direktör Robert Prosinecki, 8 final maçından ligde kalarak çıkacaklarını söyledi. Hırvat hoca, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, günü çift antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalışırken; idmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla idmanı bitirdi.
KAYSERİSPOR'DAN PSİKOLOG HAMLESİ
Kayserispor, koronavirüs salgını sonrası oyuncular üzerinde bu süreçte oluşan etkilerin en aza indirilmesi için profesyonel destek almaya karar verdi ve bir spor psikoloğu ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Spor Psikoloğu Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu ile anlaştı. Kısa süre içinde tesislerde oyuncularla görüşmelere başlayacak Karagözoğlu, online destek de verecek.
- 22.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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