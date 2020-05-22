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22 Mayıs 2020, Cuma
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8 final maçı oynayacağız

8 final maçı oynayacağız

Liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren 'da , 8 final maçından ligde kalarak çıkacaklarını söyledi.

Liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren 'da , 8 final maçından ligde kalarak çıkacaklarını söyledi. Hırvat hoca, "Ligin son sırasındayız. Lige uzun süre ara verildi. Lige tekrardan konsantre olmaya çalışıyoruz. Bizim çok önemli 8 maçımız var. 8 final maçı oynayacağız. Maksimum puan toplamak zorundayız. Zaman daralıyor ve işi sıkı tutmamız gerekiyor" dedi. Öte yandan sarı-kırmızılılar, günü çift antrenmanla sürdürdü. 3 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalışırken; idmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla idmanı bitirdi.

KAYSERİSPOR'DAN PSİKOLOG HAMLESİ
Kayserispor, koronavirüs salgını sonrası oyuncular üzerinde bu süreçte oluşan etkilerin en aza indirilmesi için profesyonel destek almaya karar verdi ve bir spor psikoloğu ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Spor Psikoloğu Doç. Dr. Cengiz Karagözoğlu ile anlaştı. Kısa süre içinde tesislerde oyuncularla görüşmelere başlayacak Karagözoğlu, online destek de verecek.

  1. 22.5.2020
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