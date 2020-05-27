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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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’a piyango vurdu

Kayserispor’a piyango vurdu

'a korona nedeniyle maddi sıkıntılar çektiği bu günlerde müjdesi geldi. Gana medyası, Yunan ekibi 'un, takımın 25 yaşındaki forveti Mensah için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını öne sürdü.

'a korona nedeniyle maddi sıkıntılar çektiği bu günlerde müjdesi geldi. Gana medyası, Yunan ekibi 'un, takımın 25 yaşındaki forveti Mensah için 6 milyon euro'yu gözden çıkardığını öne sürdü. G.Saray, ve F.Bahçe'nin de gündemindeki Ganalı futbolcunun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
  1. 27.5.2020
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