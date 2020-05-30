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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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hırs küpü

Henrique hırs küpü

'un Brezilyalı kanat oyuncusu , hırs küpü. deplasmanda F.Bahçe maçıyla yapacak sarı-kırmızılılar, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor.

'un Brezilyalı kanat oyuncusu , hırs küpü. deplasmanda F.Bahçe maçıyla yapacak sarı-kırmızılılar, sahaya çıkmak için sabırsızlanıyor. Takımın 8 golle en skorer ismi olan Henrique de çok iddialı. 28 yaşındaki sambacı, " çok özledim. Ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kalan 8 maçımızı kazanarak Kayserispor'u ligde bırakacağız. içinde büyük birlik ve beraberlik hakim. İnşallah sonu güzel olacak" diye camiaya umut dağıttı.
  1. 30.5.2020
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