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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Altyapı üssü Melikgazi

Altyapı üssü Melikgazi

Başkanı , Başkanı Dr. 'nu ziyaret ederek birlikte yapılacak çalışmalar için görüştü.

Başkanı , Başkanı Dr. 'nu ziyaret ederek birlikte yapılacak çalışmalar için görüştü. Palancıoğlu, Kayserispor'un alt yapısına futbolcu yetiştirmek için belediyeye ait Erciyes'in eski tesislerinde sporcuları eğiterek Kayserispor'a futbolcu yetiştireceklerini söyledi.
  1. 30.5.2020
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