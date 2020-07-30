Enes defteri kapandı
Enes Ünal için Galatasaray, Villareal'in kapısını çaldı. Levante ve Valladolid'den sonra Enes için kiralama teklifi yaptı.
Enes Ünal için Galatasaray, Villareal'in kapısını çaldı. Levante ve Valladolid'den sonra Enes için kiralama teklifi yaptı. İspanyol takımı ise 14 milyon euro ödediği 23 yaşındaki golcüyü önümüzdeki sezon kadroda düşündüklerini iletti. 20 milyon euro'dan başlayan bir teklifleri olursa ancak bonservisi için görüşme yapılabileceğini iletti. Görüşme başlamadan bitti.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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