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30 Temmuz 2020, Perşembe
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defteri kapandı

Enes defteri kapandı

  için , 'in kapısını çaldı. Levante ve 'den sonra Enes için kiralama teklifi yaptı.

için , 'in kapısını çaldı. Levante ve 'den sonra Enes için kiralama teklifi yaptı. İspanyol takımı ise 14 milyon euro ödediği 23 yaşındaki golcüyü önümüzdeki sezon kadroda düşündüklerini iletti. 20 milyon euro'dan başlayan bir teklifleri olursa ancak bonservisi için görüşme yapılabileceğini iletti. Görüşme başlamadan bitti.

  1. 30.7.2020
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