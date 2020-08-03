Mustafa Kapı Lille'e imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Fransa Ligue 1 Mustafa Kapı imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

'e imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Mustafa Kapı Lille'e imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları

Fransız basını, 'ı kadrosuna katan 'in 'da kadro dışı bırakılan ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.

'da şubat ayında kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte bağlarını koparan 'nın geleceği merak konusu olmuştu.

Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Fransız ekibi , golcü futbolcu 'ın ardından Kapı'yı da etti.

France Football'un haberine göre; 17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Öte yandan haberde, oyuncunun sözleşme imzalayabilmesi için doğum günü olan 8 Ağustos'u beklemesi ve 18 yaşını doldurması gerektiği de belirtildi.

SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ

2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti.

  1. 03.08.2020
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