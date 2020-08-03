Mustafa Kapı Lille'e imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
Fransız basını, Burak Yılmaz'ı kadrosuna katan Lille'in Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağını duyurdu.
Galatasaray'da şubat ayında kadro dışı bırakılan ve sözleşmesinin bitimiyle birlikte bağlarını koparan Mustafa Kapı'nın geleceği merak konusu olmuştu.
Kadrosunda Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i bulunduran Fransız ekibi Lille, golcü futbolcu Burak Yılmaz'ın ardından Kapı'yı da transfer etti.
France Football'un haberine göre; 17 yaşındaki genç futbolcunun, Lille ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Öte yandan haberde, oyuncunun sözleşme imzalayabilmesi için doğum günü olan 8 Ağustos'u beklemesi ve 18 yaşını doldurması gerektiği de belirtildi.
SÖZLEŞME TEKLİFİNİ REDDETMİŞTİ
2014 yılında Denizlispor altyapısından Galatasaray altyapısına gelen Mustafa Kapı, sarı-kırmızılı kulübün sözleşme uzatma teklifini reddetmişti.
- 03.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mustafa Kapı Lille'e imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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