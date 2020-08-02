Zeki Çelik'e Premier Lig kancası! 3 talip birden... - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Milli yıldız devleri peşine taktı! Premier Lig...

'e kancası! 3 talip birden...

Zeki Çelik'e Premier Lig kancası! 3 talip birden...

Ligue 1'in köklü kulüplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcumuz 'in talipleri artıyor. Başarılı oyuncu için birçok dev kulüp sıraya girerken, son günlerde ismi 'den Everton, ve gibi kulüpler anılmaya başlandı.

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen Mehmet , takımlarının radarına girdi. Lille forması ile 2 sezonda 71 maça çıkan milli futbolcunun ismi Premier Lig ekipleri; Everton, ve ile anılıyor. Fransa Ligi ve gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çeken Zeki Çelik için en ciddi alternatif şu anda Tottenham Hotspur. Mourinho ve ekibinin daha önce takip ettirdiği Zeki Çelik'i beğendiği ve kadrosuna katmak istediği biliniyor.

ÇAĞLAR YA DA CENK TOSUN İLE TAKIM ARKADAŞI OLABİLİR
Tottenham'ın yanı sıra Milli futbolcular Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City ve 'un takımı Everton da Zeki Çelik için nabız yokluyor. Bu iki takımdan birinin 23 yaşındaki sağ bek oyuncusunu kadrosuna katması halinde Zeki, milli takımda da beraber forma giydiği Cağlar Söyüncü ya da Cenk Tosun ile takım arkadaşı olabilir.

İTALYANLAR DA İSTEMİŞTİ
Mehmet Zeki Çelik, Premier Lig ekiplerinin yanı sıra İtalyanların da listesinde yer alıyor. Daha önce Atalanta, Zeki'yi kadrosuna katmak istemiş ancak gerçekleşmemişti. Ancak yine de Atalanta'nın da milli futbolcunun transferi için girişimlerini sürdüreceği ifade edildi.

  1. 03.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zeki Çelik'e Premier Lig kancası! 3 talip birden... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA