"Neymar'ın laf dinlemesi lazım"
Eski ManU’lu Rafael, vatandaşını eleştirdi.
Manchester United'ın eski yıldızı Rafael, Neymar hakkında konuştu. Vatandaşını eleştiren Rafael, "Şüphesiz ona ihtiyacımız var. Ancak onun lider bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu onun görevi değil. Konsantre olursa dünyanın en iyi oyuncusu. Neymar laf dinlediği takdirde Brezilya gelecek Dünya Kupası'nı kazanabilir" yorumunda bulundu.
- 24.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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