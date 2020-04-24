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24 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 "Neymar'ın laf dinlemesi lazım"

"'ın laf dinlemesi lazım"

"Neymar'ın laf dinlemesi lazım"

Eski ManU’lu , vatandaşını eleştirdi.

Manchester United'ın eski yıldızı , hakkında konuştu. Vatandaşını eleştiren Rafael, "Şüphesiz ona ihtiyacımız var. Ancak onun lider bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu onun görevi değil. Konsantre olursa dünyanın en iyi oyuncusu. Neymar laf dinlediği takdirde gelecek 'nı kazanabilir" yorumunda bulundu.

  1. 24.4.2020
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