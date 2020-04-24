"Neymar'ın laf dinlemesi lazım"

Manchester United'ın eski yıldızı Rafael, Neymar hakkında konuştu. Vatandaşını eleştiren Rafael, "Şüphesiz ona ihtiyacımız var. Ancak onun lider bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Bu onun görevi değil. Konsantre olursa dünyanın en iyi oyuncusu. Neymar laf dinlediği takdirde Brezilya gelecek Dünya Kupası'nı kazanabilir" yorumunda bulundu.