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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Wesley imzayı kafasına kazıdı

Wesley imzayı kafasına kazıdı

 Etienne, koronavirüs günlerinde genç futbolcusu ile 4 yıllık yeni kontrat yaptı.

Etienne, koronavirüs günlerinde genç futbolcusu ile 4 yıllık yeni kontrat yaptı. 19 yaşındaki oyuncu sözleşmesini kafasına yazdırarak kutladı. Yeşil renkte 2024 yazan Fofana imzadan dolayı çok mutlu olduğunu ve formanın hakkını vereceğini söyledi. Fofana bu sezon kulübünde çıktığı 23 maçta 2 gol atmayı başardı

  1. 22.4.2020
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