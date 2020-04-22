Wesley imzayı kafasına kazıdı

Saint Etienne, koronavirüs günlerinde genç futbolcusu Wesley Fofana ile 4 yıllık yeni kontrat yaptı. 19 yaşındaki oyuncu sözleşmesini kafasına yazdırarak kutladı. Yeşil renkte 2024 yazan Fofana imzadan dolayı çok mutlu olduğunu ve formanın hakkını vereceğini söyledi. Fofana bu sezon kulübünde çıktığı 23 maçta 2 gol atmayı başardı