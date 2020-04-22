Wesley imzayı kafasına kazıdı
Saint Etienne, koronavirüs günlerinde genç futbolcusu Wesley Fofana ile 4 yıllık yeni kontrat yaptı.
Saint Etienne, koronavirüs günlerinde genç futbolcusu Wesley Fofana ile 4 yıllık yeni kontrat yaptı. 19 yaşındaki oyuncu sözleşmesini kafasına yazdırarak kutladı. Yeşil renkte 2024 yazan Fofana imzadan dolayı çok mutlu olduğunu ve formanın hakkını vereceğini söyledi. Fofana bu sezon kulübünde çıktığı 23 maçta 2 gol atmayı başardı
- 22.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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