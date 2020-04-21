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21 Nisan 2020, Salı
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Fransa’da net tarih: 17 Haziran

Fransa’da net tarih: 17 Haziran

meşin yuvarlağın yeniden santraya konma tarihini büyük ölçüde belirledi.

Fransa Futbol Federasyonu meşin yuvarlağın yeniden santraya konma tarihini büyük ölçüde belirledi. Sezonun 17 Haziran'da yeniden başlaması ve 25 Temmuz'da sonlandırılması bekleniyor. 2020-21 sezonu da 22-23 Ağustos tarihlerinde start alacak.

  1. 21.4.2020
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