Neymar’a 38 milyon
PSG, Barcelona’ya döneceği konuşulan Brezilyalı yıldızı tutmak için kesenin ağzını açtı. 28 yaşındaki yıldıza 38 milyon euro önerilecek.
Futbol dursa da transfer söylentileri aynı hızla devam ediyor. Bunların başında da Neymar geliyor. Brezilyalı yıldızın yeniden Barcelona'ya döneceği yaklaşık 2 aydır gündemin üst sıralarında yer alıyor. PSG ise 28 yaşındaki yıldızını kadroda tutmak için kesenin ağzını açtı. Arap sermayesinin yönettiği Fransız kulübü, koronavirüs sebebiyle takımdaki her oyuncudan yüzde 20 ila 30 indirim istediği dönemde Neymar'a zamlı sözleşme teklif etmeyi planlıyor. PSG, yıldız hücum oyuncusunu Barcelona'ya kaptırmamak için yıllık 38 milyon euro önerecek. Neymar'ın da böyle güçlü bir teklifi kabul etmesi bekleniyor.
69 GOL, 39 ASİST YAPTI
Neymar, Barcelona formasıyla 80 maça çıktı. Rakip ağları 69 kez sarsarken 39 da asist yaptı. Toplamda ise 108 gole etki etti.
- 21.4.2020
- Fenerbahçe'den Mesut Özil bombası! Temaslar sıklaştırıldı
- Mauricio Isla, eşi Gala Caldirola ve çocuğuyla birlikte karantinada!
- En yakını şok etti! Corona virüsü alarmı ve Michael Schumacher...
- Galatasaray'ın transfer listesindeki isimden kötü haber!
- Fenerbahçe'den sportif direktörlük teklifi! Alman spor adamı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Neymar’a 38 milyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.