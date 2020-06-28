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28 Haziran 2020, Pazar
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Genç kanat Monaco’da

Genç kanat Monaco’da

ekibi, 'den 'yı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu ile 5 yıllık anlaşma yapıldı. 2 milyon euro bonservis ödeneceği yazıldı. Geçen sezon 26 maça çıkan Musaba 9 gol attı.

ekibi, 'den 'yı kadrosuna kattı. 19 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu ile 5 yıllık anlaşma yapıldı. 2 milyon euro bonservis ödeneceği yazıldı. Geçen sezon 26 maça çıkan Musaba 9 gol attı.

  1. 28.6.2020
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