Forma numarası belli oldu! Burak Yılmaz'dan Zeki'ye teşekkür - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Forma numarası belli oldu! 'dan Zeki'ye teşekkür

Forma numarası belli oldu! Burak Yılmaz'dan Zeki'ye teşekkür

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından Fransa Lig 1 ekibi 'in yolunu tutan , kendisi için düzenlenen basın toplantısında konuştu. Burak, 17 numaralı formayı kendisine verdiği için Zeki Çelik'e teşekkür etti. İşte o sözler..

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren ve sezonun bitmesiyle alacaklarını bırakarak Fransa Ligue 1 ekibi ile anlaşan , Fransız kulübü ile resmi sözleşme imzaladı. Yılmaz, imza töreninde bir diğer milli yıldızımız Zeki Çelik'e teşekkür etti.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:
"Bana duydukları güven için teşekkür ediyorum. Hayatım boyunca çok baskılı yerlerde ve büyük takımlarda oynadım. Bu baskı bana iyi geliyor. Bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum."

"Zeki Çelik bana 17 numaralı formayı verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye, Zeki ve Yusuf'u takip ediyor. Ben de bu nedenle takıma hakimim."

"20 gün önce menajerimle irtibata geçildi. İstanbul'da yüz yüze görüşme gerçekleşti. O toplantıdan sonra kararımı verdim. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile konuştuğumda beklediğimin üstünde cevaplar aldım. Burada severek oynamaları kararımda çok etkili oldu."

  1. 01.08.2020
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