PSG 6-5 O. Lyon (pen.) | MAÇ SONUCU

Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile O. Lyon karşı karşıya geldi. Stade De France'ta oynanan mücadeleyi PSG penaltılarla kazanarak kupayı 9. kez müzesine götürdü.

PSG'nin Lyon savunmasını aşmakta zorlandığı maçın 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 6-5'lİk üstünlük kuran PSG mutlu sona ulaşan taraf oldu.

FRANSA'DA 3 KUPAYI DA KAZANDI!

Bu sezon Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı da müzesine götüren PSG, 3. kez kupa sevinci yaşayıp Fransız futboluna ambargo koydu.