Fransa Lig Kupası finalinde PSG, 120 dakikası golsüz sona eren maçta O. Lyon'u penaltılarla 6-5 mağlup ederek kupaya uzandı. Başkent ekibi, Ligue 1 ve Fransa Kupası'nın ardından Lig Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak Fransa'da sezonu 3 kupayla noktaladı.
Fransa Lig Kupası finalinde PSG ile O. Lyon karşı karşıya geldi. Stade De France'ta oynanan mücadeleyi PSG penaltılarla kazanarak kupayı 9. kez müzesine götürdü.
PSG'nin Lyon savunmasını aşmakta zorlandığı maçın 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 6-5'lİk üstünlük kuran PSG mutlu sona ulaşan taraf oldu.
FRANSA'DA 3 KUPAYI DA KAZANDI!
Bu sezon Ligue 1 ve Fransa Kupası'nı da müzesine götüren PSG, 3. kez kupa sevinci yaşayıp Fransız futboluna ambargo koydu.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 01.08.2020 01:13
- Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer hedefindeki Lung konuştu! "Türkiye..."
- Fenerbahçe'de flaş gelişme! Vedat Muriqi transferi için o teknik direktör...
- Comolli'den transfer hamlesi! Fenerbahçe'den iki ismi istiyor
- Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Belçika yolcusu...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
PSG 6-5 O. Lyon (pen.) | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.