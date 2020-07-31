PSG 6-5 O. Lyon (pen.) | MAÇ SONUCU - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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6-5 O. (pen.) | MAÇ SONUCU

PSG 6-5 O. Lyon (pen.) | MAÇ SONUCU

finalinde , 120 dakikası golsüz sona eren maçta O. 'u penaltılarla 6-5 mağlup ederek kupaya uzandı. Başkent ekibi, Ligue 1 ve Kupası'nın ardından Lig Kupası'nda da mutlu sona ulaşarak Fransa'da sezonu 3 kupayla noktaladı.

finalinde ile O. karşı karşıya geldi. Stade De France'ta oynanan mücadeleyi PSG penaltılarla kazanarak kupayı 9. kez müzesine götürdü.

PSG'nin Lyon savunmasını aşmakta zorlandığı maçın 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma bölümü golsüz eşitlikle sonuçlandı. Penaltılarda rakibine 6-5'lİk üstünlük kuran PSG mutlu sona ulaşan taraf oldu.

FRANSA'DA 3 KUPAYI DA KAZANDI!
Bu sezon Ligue 1 ve Kupası'nı da müzesine götüren PSG, 3. kez kupa sevinci yaşayıp Fransız futboluna ambargo koydu.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 01.08.2020 01:13
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