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31 Temmuz 2020, Cuma
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'da 5 oyuncu corona virüsüne yakalandı

Strasbourg'da 5 oyuncu corona virüsüne yakalandı

1 ekiplerinden 'da 5 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Strasbourg'un 1 Ağustos'ta oynayacağı hazırlık maçı corona virüsü vakaları sonrası iptal edildi.

1 ekibi 'da 5 oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide corona virüsüne rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

  1. 31.07.2020
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