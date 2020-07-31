Lille Hollandalı defans Sven Botman'ın transferini resmen açıkladı! - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fransa Ligue 1 Lille transferi resmen duyurdu!

Lille Hollandalı defans 'ın transferini resmen açıkladı!

Lille Hollandalı defans Sven Botman'ın transferini resmen açıkladı!

ve ile anlaşma sağlayan Fransız ekibi Lille, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki Hollandalı stoper 'ı resmen duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcular ve ile anlaşmaya varmıştı. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız temsilcisi henüz bu transferleri resmen duyurmadı ancak ilk transferini sosyal medya hesabından açıkladı.

Lille, Ajax'ın genç takımında forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu 'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. Bu için Fransız ekibinin kasasından 8 milyon Euro çıkması bekleniyor.

Lille'in ilk transferini açıklamasının ardından taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın da duyurulmasını istedi.

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  1. 31.07.2020
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