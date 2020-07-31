Lille Hollandalı defans Sven Botman'ın transferini resmen açıkladı!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile anlaşmaya varmıştı. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız temsilcisi henüz bu transferleri resmen duyurmadı ancak ilk transferini sosyal medya hesabından açıkladı.

Lille, Ajax'ın genç takımında forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Sven Botman'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. Bu transfer için Fransız ekibinin kasasından 8 milyon Euro çıkması bekleniyor.

Lille'in ilk transferini açıklamasının ardından taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın da duyurulmasını istedi.