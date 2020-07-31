Lille Hollandalı defans Sven Botman'ın transferini resmen açıkladı!
Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile anlaşma sağlayan Fransız ekibi Lille, sosyal medya hesabından 20 yaşındaki Hollandalı stoper Sven Botman'ı resmen duyurdu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, milli futbolcular Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı ile anlaşmaya varmıştı. Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransız temsilcisi henüz bu transferleri resmen duyurmadı ancak ilk transferini sosyal medya hesabından açıkladı.
Lille, Ajax'ın genç takımında forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Sven Botman'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. Bu transfer için Fransız ekibinin kasasından 8 milyon Euro çıkması bekleniyor.
Lille'in ilk transferini açıklamasının ardından taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'nın da duyurulmasını istedi.
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- 31.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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