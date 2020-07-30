Transfer gerçekleşiyor! Galatasaraylı Mustafa Kapı Burak Yılmaz'ın yanına...
Galatsaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon içerisinde kadro dışı bırakılan genç yetenek Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oluyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Mustafa'nın Lille'e transfer olması an meselesi! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın sezon içerisinde anlaşmazlıklardan dolayı kadro dışı bıraktığı Mustafa Kapı, Fransız kulübü Lille'e transfer oluyor.
İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren genç yetenek, tercihini Burak Yılmaz'ın da formasını giyeceği Lig 1 ekibinden yana kullandı.
"İMZA BİR ADIM ÖTEDE"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Lille - Mustafa Kapı müzakerelerinde son aşamaya gelindi ve artık iş resmi imzaya kaldı.
G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Mustafa Kapı, sarı kırmızılıların Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmanın 90+3. dakikasında oyuna girmiş ve 16 yıl 4 aylıkken parçalı formayla sahaya çıkmıştı. Bununla beraber Kapı, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda süre alan en genç oyuncu unvanını ele geçirmişti.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 15:00
- Transfer gerçekleşiyor! Galatasaraylı Mustafa Kapı Burak Yılmaz'ın yanına...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Transfer gerçekleşiyor! Galatasaraylı Mustafa Kapı Burak Yılmaz'ın yanına... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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