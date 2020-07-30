Son dakika: Transfer gerçekleşiyor! Galatasaraylı Mustafa Kapı Burak Yılmaz'ın takımı Lille'e... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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gerçekleşiyor! Galatasaraylı Burak Yılmaz'ın yanına...

Transfer gerçekleşiyor! Galatasaraylı Mustafa Kapı Burak Yılmaz'ın yanına...

Galatsaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların altyapısından yetişen ve sezon içerisinde kadro dışı bırakılan genç yetenek 'nın yeni adresi belli oluyor. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Mustafa'nın 'e transfer olması an meselesi! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Galatasaray'ın sezon içerisinde anlaşmazlıklardan dolayı kadro dışı bıraktığı , Fransız kulübü 'e oluyor.

İtalyan basınında yer alan bilgilere göre, sarı kırmızılı kulüple sözleşmesi sona eren genç yetenek, tercihini Burak Yılmaz'ın da formasını giyeceği Lig 1 ekibinden yana kullandı.

"İMZA BİR ADIM ÖTEDE"
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Lille - Mustafa Kapı müzakerelerinde son aşamaya gelindi ve artık iş resmi imzaya kaldı.

G.SARAY TARİHİNE GEÇMİŞTİ
Mustafa Kapı, sarı kırmızılıların Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmanın 90+3. dakikasında oyuna girmiş ve 16 yıl 4 aylıkken parçalı formayla sahaya çıkmıştı. Bununla beraber Kapı, Galatasaray formasıyla resmi maçlarda süre alan en genç oyuncu unvanını ele geçirmişti.

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 15:00
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