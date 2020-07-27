En istikrarlı ve en hırçın
Galatasaray ligi pek de istemediği bir yerde tamamlarken sarı-kırmızılı takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, Marcao aldı.
24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı. İşte Galatasaray'da 34 haftanın öne çıkan istatistikleri:
Marcao'yu bir başka Brezilyalı Mariano takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.
Galatasaray'da bu sezon atılan 55 golün 10'unu kaydeden Radamel Falcao, kaçırdığı 21 maça rağmen en skorer oyuncu olmayı başardı.
Sarı-kırmızılı futbolcular, toplamda 7 kırmızı, 77 sarı kart görürken, en hırçın isim de 1 kırmızı, 11 sarı kartla Marcao oldu.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
En istikrarlı ve en hırçın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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