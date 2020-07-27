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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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En istikrarlı ve en hırçın

En istikrarlı ve en hırçın

ligi pek de istemediği bir yerde tamamlarken sarı-kırmızılı takımda bu sezon lig müsabakalarında 32 farklı futbolcu forma giydi. Bu futbolcular arasında en fazla süreyi, aldı.

24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı. İşte 'da 34 haftanın öne çıkan istatistikleri:

'yu bir başka Brezilyalı Mariano takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.

Galatasaray'da bu sezon atılan 55 golün 10'unu kaydeden , kaçırdığı 21 maça rağmen en skorer oyuncu olmayı başardı.

Sarı-kırmızılı futbolcular, toplamda 7 kırmızı, 77 görürken, en hırçın isim de 1 kırmızı, 11 sarı kartla Marcao oldu.

  1. 27.7.2020
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