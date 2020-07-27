En istikrarlı ve en hırçın

24 yaşındaki stoper, tamamı ilk 11'de olmak üzere 28 müsabakada oynadı. İşte Galatasaray'da 34 haftanın öne çıkan istatistikleri:



Marcao'yu bir başka Brezilyalı Mariano takip etti. Mariano, 28 maçın 26'sında ilk 11'de sahaya çıktı. Tecrübeli futbolcu, 2 bin 318 dakika süre aldı.



Galatasaray'da bu sezon atılan 55 golün 10'unu kaydeden Radamel Falcao, kaçırdığı 21 maça rağmen en skorer oyuncu olmayı başardı.



Sarı-kırmızılı futbolcular, toplamda 7 kırmızı, 77 sarı kart görürken, en hırçın isim de 1 kırmızı, 11 sarı kartla Marcao oldu.