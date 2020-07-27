Didier Drogba: Benim için onurdu
Kaptan Selçuk İnan futbol kariyerini sonlandırırken efsanevi isme veda mesajları da sürüyor. Selçuk ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.
Galatasaray'ın resmi twitter hesabının paylaştığı videoda Drogba'dan Sneijder, Gomis ve Melo'ya kadar birçok isim duygu ve düşüncelerini paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımda, Drogba, eski takım arkadaşı için, "Bir Galatasaray taraftarı olarak futbolu bırakman beni çok üzdü. Seninle aynı sahada oynamak onurdu" ifadesini kullandı.
- 27.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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