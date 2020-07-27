Didier Drogba: Benim için onurdu - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Didier Drogba: Benim için onurdu

: Benim için onurdu

Didier Drogba: Benim için onurdu

Kaptan kariyerini sonlandırırken efsanevi isme veda mesajları da sürüyor. Selçuk ile birlikte forma giymiş takım arkadaşları, deneyimli futbolcu ile ilgili duygu ve düşüncelerini anlattı.

'ın resmi twitter hesabının paylaştığı videoda Drogba'dan , ve Melo'ya kadar birçok isim duygu ve düşüncelerini paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımda, Drogba, eski takım arkadaşı için, "Bir Galatasaray taraftarı olarak futbolu bırakman beni çok üzdü. Seninle aynı sahada oynamak onurdu" ifadesini kullandı.

  1. 27.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Didier Drogba: Benim için onurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA