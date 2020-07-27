Didier Drogba: Benim için onurdu

Galatasaray'ın resmi twitter hesabının paylaştığı videoda Drogba'dan Sneijder, Gomis ve Melo'ya kadar birçok isim duygu ve düşüncelerini paylaştı. Büyük ilgi gören paylaşımda, Drogba, eski takım arkadaşı için, "Bir Galatasaray taraftarı olarak futbolu bırakman beni çok üzdü. Seninle aynı sahada oynamak onurdu" ifadesini kullandı.