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26 Temmuz 2020, Pazar
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'dan bir geçti! Duygulandıran video...

Galatasaray'dan bir Selçuk İnan geçti! Duygulandıran video...

Uzun yıllar süren kariyerine son veren ve kramponlarını asma kararı alan için sarı kırmızılı kulüp özel bir video hazırdı. Galatasaray'ın kaptanı bu videoyu izlerken duygusal anlar yaşadı ve görüşlerini paylaştı.

'da futbolu bırakan , Türk Telekom Stadı ile Galatasaray Stadyum Müzesi'ni ziyaret etti.

Profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran Selçuk, Galatasaray Stadyum Müzesini gezdi, Türk Telekom Stadı'nın çimlerine ayak bastı. Selçuk İnan, Galatasaray'daki 9 sezonda kazandığı 14 kupayla fotoğraf çekildi.

Selçuk İnan, kendisi için kulübün hazırlattığı ve Galatasaray'da birlikte forma giydiği futbolcu arkadaşlarının mesajlarını izledi. Tecrübeli ismin mesajları izlerken duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Hazırlanan videoda bu sezon Galatasaray'da top koşturan Fernando Muslera, Ryan Donk, Adem Büyük, Mario Lemina, Ahmet Çalık, Martin Linnes, Şener Özbayraklı, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli ve Okan Kocuk'un yanı sıra daha önce sarı-kırmızılı formayı terleten Felipe Melo, Wesley Sneijder, Johan Elmander, Albert Riera, Bafetimbi Gomis, Umut Bulut, Olcan Adın, Alex Telles, Yekta Kurtuluş, Armindo Bruma, Fernando Reges, Nordin Amrabat, Aurelien Chedjou, Semih Kaya, Ozan Kabak ve Didier Drogba'dan da mesajlar yer aldı.

Videoyu izledikten sonraki hislerini anlatan Selçuk İnan, "Çok duygulandım. Bu kadar önemli futbolcuların, bu kadar güzel insanların ufacık da olsa kalbine dokunabilmiş olmak beni ayrıca duygulandırdı. Onları televizyondan da olsa görmek bile beni mutlu etti. Hepsini çok seviyorum. Hepsi birbirinden değerli, önemli. Gerek saha içinde gerekse saha dışında çok güzel şeyler paylaştık. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hüzünlüyüm. Her şeyin bir sonu var. Hepsine teşekkür ediyorum. Onlara da kendi hayatlarında sağlıklı, mutlu ve aileleriyle birlikte güzel bir hayat diliyorum. İlla ki her biriyle yolumuz yeniden kesişecek. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 26.07.2020
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