Maicon uçaktan görüntü paylaştı! "Galatasaray'a geri dönüyorum"
1.5 sezondur Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'da kiralık olarak forma giyen Maicon, önce takımına veda mesajı yayınlayarak Galatasaray'a döndüğünü açıkladı, hemen ardından ise Riyad Havaalanı'ndan kalkan bir uçakta görüntü paylaştı.
Galatasaray'ın 1.5 sezon önce Al-Nasr'a kiraladığı Maicon Roque'nin geleceği merak konusu olmuştu. Suudi ekibinin Maicon'un bonservisini alması beklenirken, fiyat konusunda anlaşılma sağlanamamıştı.
Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Brezilyalı stoper, takımına veda ederek Galatasaray'a döndüğünü açıkladı. Maicon'un gönderisinde, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadeleri yer aldı.
Gönderiden hemen 10 dakika sonra ise 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu kez Riyad Havaalanı'ndan kalkan bir uçakta görüntüyü Hikaye'sine ekledi.
Al-Nassr ile 1.5 sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Maicon Roque, toplamda 2457 dakika süre aldı.
- 26.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Maicon uçaktan görüntü paylaştı! "Galatasaray'a geri dönüyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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