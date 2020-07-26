Maicon uçaktan görüntü paylaştı! "Galatasaray'a geri dönüyorum" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Uçaktan paylaştı! "Galatasaray'a geri dönüyorum"

Maicon uçaktan görüntü paylaştı! "'a geri dönüyorum"

Maicon uçaktan görüntü paylaştı! "Galatasaray'a geri dönüyorum"

1.5 sezondur ekibi Al-Nasr'da kiralık olarak forma giyen Maicon, önce takımına veda mesajı yayınlayarak 'a döndüğünü açıkladı, hemen ardından ise 'ndan kalkan bir uçakta görüntü paylaştı.

'ın 1.5 sezon önce Al-Nasr'a kiraladığı 'nin geleceği merak konusu olmuştu. Suudi ekibinin Maicon'un bonservisini alması beklenirken, fiyat konusunda anlaşılma sağlanamamıştı.

Sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşan Brezilyalı stoper, takımına veda ederek Galatasaray'a döndüğünü açıkladı. Maicon'un gönderisinde, "İnanılmaz 1.5 yıl geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı" ifadeleri yer aldı.

Gönderiden hemen 10 dakika sonra ise 31 yaşındaki Brezilyalı stoper, bu kez 'ndan kalkan bir uçakta görüntüyü Hikaye'sine ekledi.

Al-Nassr ile 1.5 sezonda 39 karşılaşmada forma giyen Maicon Roque, toplamda 2457 dakika süre aldı.

  1. 26.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maicon uçaktan görüntü paylaştı! "Galatasaray'a geri dönüyorum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA