Fatih Terim neşteri vuracak! Değişim başlıyor

Antalyaspor beraberliğiyle sezona nokta koyan ve iki sene sonra zirveye uzak düşen Galatarasay'da, bugünden itibaren tüm enerji transfere harcanacak. Takımda büyük bir revizyon yapılacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak olan Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncuları kadrosuna katacak. Nitekim Antalyaspor maçı sonrası teknik direktör Fatih Terim de bunun sinyallerini açık bir şekilde verdi. Başarılı çalıştırıcı, "Ekonomik sıkıntılar içerisindeki kolay olmayan bu sürecin, aynı zamanda Galatasaray'da bazı şeylerin değişmesini sağlaması gerekiyor" dedi.

3 TRANSFERİ TAMAMLADI

Yeni sezon kampı başlayana kadar sıkıntı yaşamamak için yeni kadronun şekillenmesi gerektiğini kaydeden teknik direktör Terim, "Bunu da mantıklı, akılcı, mümkünse mali tabloda kaybettirmeyen ya da en az kayıpla yeni sezona beraberce başlamayı umut ediyoruz. Kalan oyuncularımız artı gelen oyuncularımızla 12 Ağustos'ta Florya'da sezonu açacağız" değerlendirmesini yaptı. Cimbom üç transferi şimdiden bitirdi. Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Emre Kılınç, Çaykur Rizespor ile kontratının sonunda olan Oğulcan Çağlayan ve Anagold 24 Erzincanspor'dan Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağladı.

MARIANO'NUN YERİNE OMAR

Sarı-kırmızılılar, takıma veda eden Mariano'dan boşalan yeri Omar Elabdellaoui ile dolduracak. Bonservis bedeli ödenmeyecek 28 yaşındaki Norveçli milli futbolcuyla yıllık 1.5 milyon euro'ya el sıkışıldığı belirtiliyor.

CANER ERKİN FLORYA'YA

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve Fenerbahçe ile de anlaşamayan Caner Erkin'in Galatasaray'a çok yakın olduğu ifade ediliyor. Bir dönem sarıkırmızılı formayı giyen milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanması planlıyor.

MENSAH MAICON'A BAĞLI

Orta sahayı da güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer listesinin üst sıralarına Kayserispor'un Bernard Mensah'ı yazdı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a kiralanan Maicon'un satılması halinde Mensah kadroya katılacak.

KENAN İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Yurt dışındaki Türk futbolcuları da yakından takip eden yönetim, Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'un milli forveti Kenan Karaman'ın menajeriyle görüştü. Kulübüyle 2 milyon euro'ya serbest kalma maddesi bulunan 26 yaşındaki oyuncunun, Süper Lig'e çok sıcak bakmadığı ancak futbolcuyu ikna için tüm şartların zorlandığı öğrenildi.