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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Genç oyuncu G.Saray’a transferini resmen açıkladı!

’a olduğunu açıkladı

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı

'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde sarı kızmızılı ekip, sezon sonunda ile sözleşmesi bitecek ile anlaşma sağlamıştı. Genç oyuncu da 24 Erzincanspor’un 2. Lig’e çıktığı maç sonrası Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı.

'ın bir süre önce anlaşmaya vardığı , Sarı kırmızılı ekibe olduğunu açıkladı.

, finalde 68 Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldiği maç sonrasında genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulübe transferini A Spor'a resmen açıkladı.

Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde geleceği ve genç oyuncunun yıllık ücretinin de bir tık daha fazla olacağı belirtildi.

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KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1metre 73 santimetre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da!

  1. 26.07.2020
  2. Güncelleme: 26.07.2020 00:21
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