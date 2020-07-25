Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde sarı kızmızılı ekip, sezon sonunda 24 Erzincanspor ile sözleşmesi bitecek Kerem Aktürkoğlu ile anlaşma sağlamıştı. Genç oyuncu da 24 Erzincanspor’un 2. Lig’e çıktığı maç sonrası Galatasaray’a transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray'ın bir süre önce anlaşmaya vardığı Kerem Aktürkoğlu, Sarı kırmızılı ekibe transfer olduğunu açıkladı.
24 Erzincanspor, finalde 68 Aksaray Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükseldiği maç sonrasında genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı kulübe transferini A Spor'a resmen açıkladı.
Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde geleceği ve genç oyuncunun yıllık ücretinin de bir tık daha fazla olacağı belirtildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?
21 Ekim 1998 doğumlu olan Kerem Aktürkoğlu 1metre 73 santimetre boyunda. Kariyerine Gölcükspor altyapısında başladıktan sonra Hisareynspor'a ardından Başakşehir altyapısına geçti. Bodrumspor ve Karacabey'de oynadıktan sonra bu sezon başında 24Erzincanspor'un yolunu tuttu.
- 26.07.2020
- Güncelleme: 26.07.2020 00:21
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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