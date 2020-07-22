Fatih Terim'den İsmail Köybaşı için veto!

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen İsmail Köybaşı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.

Milli futbolcuya Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. İsmail Köybaşı'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine Gaziantepspor altyapısında başladı. 2009'da Beşiktaş'a, 2016'da ise Fenerbahçe'ye transfer olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.





