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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Terim'den deneyimli sol beke veto!

'den için veto!

Fatih Terim'den İsmail Köybaşı için veto!

İspanyol ekibi Granada ile yollarını ayıran milli sol bek 'nın 'a önerildiği ancak teknik direktör tarafından veto edildiği ortaya çıktı.

Bir dönem ve formaları da giyen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın 'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak 'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.

Milli futbolcuya 'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. İsmail Köybaşı'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine altyapısında başladı. 2009'da Beşiktaş'a, 2016'da ise Fenerbahçe'ye transfer olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.


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  1. 22.07.2020
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