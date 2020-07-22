Fatih Terim'den İsmail Köybaşı için veto!
İspanyol ekibi Granada ile yollarını ayıran milli sol bek İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a önerildiği ancak teknik direktör Fatih Terim tarafından veto edildiği ortaya çıktı.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen İsmail Köybaşı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.
Milli futbolcuya Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. İsmail Köybaşı'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.
31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine Gaziantepspor altyapısında başladı. 2009'da Beşiktaş'a, 2016'da ise Fenerbahçe'ye transfer olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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