Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kenan Karaman çalımı! TT Stadyumu'nda görüştüler - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Cimbom'dan Fener'e çalım! TT Stadyumu'nda görüştüler

'dan 'ye çalımı! TT Stadyumu'nda görüştüler

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kenan Karaman çalımı! TT Stadyumu'nda görüştüler

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren 'ın, 'nin de transfer listesinde yer alan milli yıldız 'ın menajeri ile TT Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırlamasının uygulanacak olması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen , bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

Bu sezon Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, 'nin de ilgilendiği Kenan için somut adımı attı.

A Spor'un haberine göre Cimbom, 2 milyon euro'luk serbesi kalma bedeli bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadyu'munda bir görüşme gerçekleştirdi.

Haberde Aslan'ın bu bedeli ödeyebileceğini Karaman'ın menajerine ilettiği ve taraflar arasında şartların görüşülmeye devam ettiği de kaydedildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Bundesliga 2'de oynamak istemediği iddia edilen Kenan Karaman, transfere sıcak bakıyor. Bir dönem milli takımda hocalığını yapan Fatih Terim faktörü ise Cimbom'u bu transferde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.

Alman ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan Kenan Karaman hamlesi!
  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 12:51
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