Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kenan Karaman çalımı! TT Stadyumu'nda görüştüler
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan milli yıldız Kenan Karaman'ın menajeri ile TT Stadyumu'nda bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Gelecek sezondan itibaren yabancı sınırlamasının uygulanacak olması nedeniyle transferde yerli oyunculara yönelen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Bu sezon Almanya Bundesliga'da küme düşen Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ı gündemine alan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kenan için somut adımı attı.
A Spor'un haberine göre Cimbom, 2 milyon euro'luk serbesi kalma bedeli bulunan Kenan Karaman'ın menajeriyle Türk Telekom Stadyu'munda bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberde Aslan'ın bu bedeli ödeyebileceğini Karaman'ın menajerine ilettiği ve taraflar arasında şartların görüşülmeye devam ettiği de kaydedildi.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Bundesliga 2'de oynamak istemediği iddia edilen Kenan Karaman, transfere sıcak bakıyor. Bir dönem milli takımda hocalığını yapan Fatih Terim faktörü ise Cimbom'u bu transferde öne çıkaran faktörler arasında yer alıyor.
Alman ekibinde bu sezon 21 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 6 gol 1 asistlik bir performans sergiledi.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 12:51
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kenan Karaman çalımı! TT Stadyumu'nda görüştüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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