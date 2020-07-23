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23 Temmuz 2020, Perşembe
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zirvesi

Transfer zirvesi

üst yönetimi dün bir araya geldi. Başkan başkanlığında 2. Başkan , Başkan , ve 'in katılımıyla Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirildi.

üst yönetimi dün bir araya geldi. Başkan başkanlığında 2. Başkan , Başkan , ve 'in katılımıyla Stadı'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda gelinen nokta ve yeni sezon hazırlıkları masaya yatırıldığı açıklandı.
  1. 23.7.2020
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