Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transferin gözdesi 23'lük Brunetta
Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezon kurulacak kadro ile şampiyonluğa oynamak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Buna göre Aslan, 23'lük golcünün peşinde düştü ancak bu operasyonda rakibi çok. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Sezonun sona ermesiyle beraber yeni transferlerine imza attırmak isteyen Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılar rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.
Arjantin basınında yer alan iddialara göre Boca Juniors, Xeneize, Genk ve Galatasaray, Godoy Cruz forması giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu Juan Brunetta'nın peşine düştü.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Genk oyuncu için kulübe 3.2 milyon euroluk bonservis önerdi ancak bu teklif reddedildi. Öte yandan Boca Juniors da oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için 1.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu söyledi ancak bu talep de karşılık bulmadı.
İddialara göre Godoy Cruzlu yetkililer yıldız golcü için 10 milyon euroluk bonservis istiyorlar ancak 5 milyon euro nakit verildiği taktirde de reddetmeyecekler. Şu an için oyuncularının piyasa değerini yükseltme peşindeler.
GENK YENİ TEKLİFLE GELİYOR, GALATASARAY...
Öte yandan Genk'in 3.2'den daha iyi bir rakamı önermeye hazır olduğu ifade edilirken Galatasaray'ın da Juan Brunetta'nın transferini yakından izlediği ve teklif vermeye hazırlandığı ifade edildi.
Juan Brunetta, bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 6 gol 2 asist üretti.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 13:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transferin gözdesi 23'lük Brunetta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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