Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transferin gözdesi 23'lük Brunetta

Sezonun sona ermesiyle beraber yeni transferlerine imza attırmak isteyen Galatasaray, forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılar rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Arjantin basınında yer alan iddialara göre Boca Juniors, Xeneize, Genk ve Galatasaray, Godoy Cruz forması giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu Juan Brunetta'nın peşine düştü.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Genk oyuncu için kulübe 3.2 milyon euroluk bonservis önerdi ancak bu teklif reddedildi. Öte yandan Boca Juniors da oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için 1.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu söyledi ancak bu talep de karşılık bulmadı.

İddialara göre Godoy Cruzlu yetkililer yıldız golcü için 10 milyon euroluk bonservis istiyorlar ancak 5 milyon euro nakit verildiği taktirde de reddetmeyecekler. Şu an için oyuncularının piyasa değerini yükseltme peşindeler.

GENK YENİ TEKLİFLE GELİYOR, GALATASARAY...

Öte yandan Genk'in 3.2'den daha iyi bir rakamı önermeye hazır olduğu ifade edilirken Galatasaray'ın da Juan Brunetta'nın transferini yakından izlediği ve teklif vermeye hazırlandığı ifade edildi.

Juan Brunetta, bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 6 gol 2 asist üretti.