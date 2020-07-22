Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transferin gözdesi 23'lük Brunetta - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan sürpriz hamle! Transferin gözdesi 23'lük Brunetta

Galatasaray'dan sürpriz hamle! Transferin gözdesi 23'lük Brunetta

'da son dakika haberi... Gelecek sezon kurulacak kadro ile şampiyonluğa oynamak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı ismi Arjantin'de buldu. Buna göre Aslan, 23'lük golcünün peşinde düştü ancak bu operasyonda rakibi çok. İşte o isim ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Sezonun sona ermesiyle beraber yeni transferlerine imza attırmak isteyen , forvet hattını güçlendirmek istiyor. Bu bağlamda sarı kırmızılılar rotasını Güney Amerika'ya çevirdi.

Arjantin basınında yer alan iddialara göre Boca Juniors, Xeneize, Genk ve Galatasaray, Godoy Cruz forması giyen 23 yaşındaki golcü futbolcu 'nın peşine düştü.

İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Genk oyuncu için kulübe 3.2 milyon euroluk bonservis önerdi ancak bu teklif reddedildi. Öte yandan Boca Juniors da oyuncunun bonservisinin yüzde 50'si için 1.5 milyon euro vermeye hazır olduğunu söyledi ancak bu talep de karşılık bulmadı.

İddialara göre Godoy Cruzlu yetkililer yıldız golcü için 10 milyon euroluk bonservis istiyorlar ancak 5 milyon euro nakit verildiği taktirde de reddetmeyecekler. Şu an için oyuncularının piyasa değerini yükseltme peşindeler.

GENK YENİ TEKLİFLE GELİYOR, GALATASARAY...
Öte yandan Genk'in 3.2'den daha iyi bir rakamı önermeye hazır olduğu ifade edilirken Galatasaray'ın da Juan Brunetta'nın transferini yakından izlediği ve teklif vermeye hazırlandığı ifade edildi.

Juan Brunetta, bu sezon toplamda 20 maça çıkarken 6 gol 2 asist üretti.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 13:56
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